더CJ컵 바이런 넬슨, PGA투어 최우수 타이틀 스폰서 인티그레이션상 수상
2019년, 2024년에 이어 3번째 PGA TOUR 어워드 수상
‘더 CJ컵 바이런 넬슨’(영문명 THE CJ CUP Byron Nelson, 이하 ‘더 CJ컵’)이 PGA TOUR로부터 이번 시즌 ‘Best Title Sponsor Integration’ 상을 수상했다.
‘Best Title Sponsor Integration’은 스폰서의 브랜드 정체성과 철학이 대회 운영 전반에 얼마나 자연스럽고 깊이 있게 녹였는지를 평가해, 가장 우수한 대회에 수여하는 상이다.
CJ그룹은 ‘더 CJ컵 바이런 넬슨’ 대회에서 한식을 포함해 음악, 뷰티 등 다양한 K컬처를 경험할 수 있는 특별한 공간, ‘하우스 오브 CJ’를 마련해 차별화된 스폰서십 전략과 브랜드 경험을 성공적으로 구현했다는 점을 공식적으로 인정받았다.
‘하우스 오브 CJ’는 CJ그룹이 K컬처와 CJ를 알리기 위해 기획한 대규모 복합 문화 소개 공간으로 ‘맛! 멋! 재미!’라는 콘셉트에 맞춰 CJ 대표 계열사들과 함께 K컬처 축제의 장으로 꾸몄다.
‘하우스 오브 CJ’는 CJ제일제당은 한국식 ‘만두(mandoo)’를, CJ푸드빌은 한국식 한국식 디저트 문화를, CJ ENM은 K팝을, CJ올리브영은 파우더룸을 통해 다양한 K뷰티 상품을 체험할 수 있도록 만들어 당시 수많은 갤러리들에게 큰 호응을 얻었다.
특히 17명의 셰프가 참여한 ‘플레이어스 다이닝’, 한식을 맛볼 수 있는 ‘비비고 컨세션’ 등도 선수와 관람객, 관계자들로부터 고르게 호평을 얻으며 브랜드 경험의 완성도를 높였다.
또한 도널드 트럼프 美 대통령의 손녀인 카이 트럼프가 대회장과 ‘하우스 오브 CJ’를 방문해 K컬처를 체험한 모습이 여러 뉴스와 소셜 플랫폼을 통해 빠르게 확산되며 글로벌 화제를 모으기도 했다.
카이는 “하우스 오브 CJ에서 평소 관심있었던 K컬처를 직접 경험해 즐거웠으며, 그 중에서도 한국 음식이 매우 훌륭했다”고 비비고 만두를 극찬했다.
CJ 관계자는 “더 CJ컵은 골프를 넘어 K컬처를 전 세계에 알리고 PGA TOUR와 함께 팬 경험의 새로운 기준을 만들기 위해 노력을 아끼지 않고 있다”면서 “앞으로도 대회 주최측과 갤러리, 지역사회까지 모두 함께 성장할 수 있도록 혁신적인 시도를 이어가 글로벌 팬들에게 더 특별한 경험을 선사하겠다”고 말했다.
CJ는 2001년 제주 나인브릿지, 2009년 경기 여주 해슬리 나인브릿지 등 수준 높은 골프장을 조성하고 직접 대회까지 개최했다. 2017년 국내 최초로 제주에서 ‘더 CJ컵 앳 나인브릿지’ 정규 PGA투어를 개최했다.
CJ는 코로나 이후 2020년 제주를 떠나 더 CJ컵 개최지를 미국으로 옮겼고 2024년 텍사스 댈러스 지역의 대표 골프 대회, 바이런 넬슨과 손잡고 대회를 통합했다. CJ는 한국 선수들의 세계 무대 진출 기회를 확대하며 국내 남자 선수들이 글로벌 경쟁력을 키워 세계적인 선수로 성장할 수 있는 기반을 꾸준히 마련해왔다.
더 CJ컵은 지난 2019년에는 최고 수준의 현장 운영을 높이 평가받아 ‘Best On-site Staging’을 수상한 바 있다. 지난해에는 사회 공헌 및 통합 운영 측면에서의 모범을 인정받아 ‘Best Charitable Impact and Integration’ 부문의 수상 대회로 선정된 바 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
