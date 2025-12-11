“동물복지가 곧 인간 복지” 동물과미래포럼 창립

동물구조단체 동물자유연대는 10일 오후 서울 용산구 상연재에서 '동물과미래' 포럼 창립식을 열었다. 이날 동자연은 전국 243개 지방자치단체의 동물복지 정책과 운영 현황을 평가하는 지표인 '동물복지지표'를 개발했다고 발표했다. 이성훈 기자

정책에 반영하는 토대를 마련했다는 평가를 받는다.

해당 지표를 개발한 장대철 카이스트 경영대 교수는 “국내 지자체를 전수조사해 동물복지 수준을

정량적으로 비교할 수 있는 최초의 평가체계”라며 “동물복지 수준을 지속적으로 모니터링하고 이를 바탕으로 발전 방향도 제시할 수 있을 것”이라고 총평했다.