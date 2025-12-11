“동물복지가 곧 인간 복지” 동물과미래포럼 창립
지방자치단체의 동물복지 역량을 평가하고, 민간의 동물복지 연구를 후원하는 ‘동물과미래’ 포럼이 발족했다. 국내 동물복지 수준을 체계적으로 진단해 정책에 반영하는 토대를 마련했다는 평가를 받는다.
동물구조단체 동물자유연대는 지난 10일 오후 서울 용산구 상연재에서 동물과미래 포럼 창립식을 열었다. 이날 현장에는 공동대표인 조희경 동자연 대표, 최재천 이화여대 명예교수를 비롯해 국회의원 연구단체인 동물복지포럼 대표 더불어민주당 박홍근 의원 등이 참석했다.
포럼 측은 이날 창립식에서 지자체의 동물복지 역량을 평가하기 위해 고안한 ‘동물복지지수’를 발표했다. 해당 지수는 전국 243개 지방자치단체(광역 17곳, 기초 226곳)의 조례·예산·인력 등 3개 분야를 분석해 점수 매긴 것이 특징이다. 해당 지표를 개발한 장대철 카이스트 경영대 교수는 “국내 지자체를 전수조사해 동물복지 수준을 정량적으로 비교할 수 있는 최초의 평가체계”라며 “동물복지 수준을 지속적으로 모니터링하고 이를 바탕으로 발전 방향도 제시할 수 있을 것”이라고 총평했다.
동물과미래 포럼은 유망한 동물 연구자를 발굴하고 재정적으로 지원할 방침이다. 학술 연구를 장려해 이를 토대로 한 동물복지 정책이 마련되도록 뒷받침한다는 구상이다. 조희경 공동대표는 “연구분야에서 동물복지 토대를 다지는 것이 포럼의 목표”라며 “객관적 연구를 통해 사회를 설득하고 입법기관을 설득해 변화를 이끌어내겠다”고 말했다. 이어서 최재천 공동대표는 “80억 인류가 기르는 반려동물, 농장동물, 실험동물의 무게를 합산하면 지구 생물체 무게의 99%에 달한다”며 “코로나19 등 신종 인수공통질병이 범람하는 오늘날, 동물의 복지는 인간 복지로 직결되는 시대적 과제”라며 포럼의 역할을 강조했다.
축사를 맡은 박홍근 의원은 “동물권 향상의 새로운 지평을 여는 연구를 꾸준히 제시해달라. 이를 반영해 좋은 정책으로 구현하겠다”고 전했다.
이성훈 기자 tellme@kmib.co.kr
