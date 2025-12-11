화천 신혼부부 임대주택 준공…월 임대료 3만6000원
강원도 화천군이 신혼부부들의 안정적 거주를 돕기 위해 마련한 신혼부부 공공 임대주택의 입주가 시작됐다.
군은 10일 하남면 거례리에서 신혼부부 공공 임대주택 준공식을 개최했다.
지난해부터 지방소멸대응기금과 군비 등 43억5000만원을 투입해 건설했다.
단독주택 10동으로 가구당 실사용 면적은 82.64㎡다. 단지 내 도로와 전기, 통신, 가로등, 상하수도 등의 기반시설을 갖췄다.
신혼부부 공공 임대주택은 파격적인 주거 지원이 이뤄지는 게 특징이다.
임대 보증금, 임대료의 90%가 지원돼 입주하는 신혼부부들은 임대 보증금 409만5000원, 월 임대료 3만6000원만 납부하면 된다.
최초 거주기한은 5년 이지만 입주 이후 자녀 1명을 출산 할때 마다 5년씩 거주기한이 늘어난다.
주택단지는 산천어 파크골프장과 거례리 레포츠 타운과 인접해 생활체육 기반도 탄탄하다.
이미 신혼부부 6가구가 입주를 마쳤으며 연말까지 차례로 4가구가 입주할 예정이다.
군은 신혼부부 임대주택 외에도 통합공공임대주택, 화천형 보금자리, 화천형 양육친화마을, 사내면 신혼부부 공공임대주택 등 주민 거주안정을 위한 사업에 박차를 가하고 있다.
또한 고령자 복지주택, 산천어 행복타운, 간동면 세대공존형 자립형 주거단지, 접경지역 복합공동체 마을, 화천 청년 농촌 보금자리 등 주택공급에 총력을 기울이고 있다.
최문순 군수는 11일 “주거가 안정돼야 마음놓고 결혼도 하고 출산하는 환경이 만들어진다”며 “보다 나은 정주여건을 위해 주택건설 사업을 차질없이 이끌어 가겠다”고 말했다.
