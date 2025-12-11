‘PGA 도전’ 옥태훈 “합격해 토미 플리트우드와 붙고 싶다”

배용준도 “노력했기에 꼭 진출하고 싶다”

옥태훈. KPGA

“토미 플리트우드랑 함께 플레이 해보고 싶다.”



미국프로골프(PGA)투어 퀄리파잉스쿨 파이널에 진출한 옥태훈(27·금강주택)의 바람이다. 그는 11일부터 나흘간 미국 플로리다주 폰테베드라비치에 위치한 TPC 소그래스&소그래스CC에서 펼쳐지는 Q스쿨 파이널에 출전한다. 4라운드 결과 톱5에 들면 내년 PGA투어 카드를 손에 넣는다.



대회 개막을 앞둔 사전 인터뷰에서 옥태훈은 “내 꿈이 PGA투어에서 뛰는 것이다. 합격하면 너무 좋을 것 같다”라며 “준비를 잘했다. 꼭 합격해 토미 플리트우드와 동반 플레이를 하고 싶다”는 바람을 밝혔다.



이번 Q스쿨 파이널에는 2차전에서 공동 14위로 합격한 배용준(25·CJ)도 출전한다.



배용준은 “Q스쿨 2차전을 잘 마무리했다. 이후 시간적 여유도 있었고 컨디션 관리 잘 하고 있다. 페이스 유지 잘해서 대회 하면 될 것 같다”고 자신감을 내보인 뒤 “대회 기간에 바람이 많이 불 것 같다. 낮게 치는 연습도 많이 했다. 그린 주변 쇼트 게임이 까다로운 편이라 대비하고 있다”고 했다.



그는 이어 “어릴 때부터 꿈꾸던 무대였고, 가고 싶던 무대였다”라며 “만약 톱5에 들면 꿈을 꾸고 있는 기분일 것 같다. 노력해왔기에 꼭 진출하고 싶다”고 각오를 다졌다.



Q스쿨 파이널에는 PGA투어 1승이 있는 노승열(34·지벤트골프)도 출전한다. 노승열은 Q스쿨 2차전에서 공동 4위에 입상해 Q스쿨 파이널 출전권을 획득했다. 그는 지난해 Q스쿨 파이널에서 공동 8위에 그쳐 아쉽게도 시드 획득에 실패했다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “토미 플리트우드랑 함께 플레이 해보고 싶다.”미국프로골프(PGA)투어 퀄리파잉스쿨 파이널에 진출한 옥태훈(27·금강주택)의 바람이다. 그는 11일부터 나흘간 미국 플로리다주 폰테베드라비치에 위치한 TPC 소그래스&소그래스CC에서 펼쳐지는 Q스쿨 파이널에 출전한다. 4라운드 결과 톱5에 들면 내년 PGA투어 카드를 손에 넣는다.대회 개막을 앞둔 사전 인터뷰에서 옥태훈은 “내 꿈이 PGA투어에서 뛰는 것이다. 합격하면 너무 좋을 것 같다”라며 “준비를 잘했다. 꼭 합격해 토미 플리트우드와 동반 플레이를 하고 싶다”는 바람을 밝혔다.이번 Q스쿨 파이널에는 2차전에서 공동 14위로 합격한 배용준(25·CJ)도 출전한다.배용준은 “Q스쿨 2차전을 잘 마무리했다. 이후 시간적 여유도 있었고 컨디션 관리 잘 하고 있다. 페이스 유지 잘해서 대회 하면 될 것 같다”고 자신감을 내보인 뒤 “대회 기간에 바람이 많이 불 것 같다. 낮게 치는 연습도 많이 했다. 그린 주변 쇼트 게임이 까다로운 편이라 대비하고 있다”고 했다.그는 이어 “어릴 때부터 꿈꾸던 무대였고, 가고 싶던 무대였다”라며 “만약 톱5에 들면 꿈을 꾸고 있는 기분일 것 같다. 노력해왔기에 꼭 진출하고 싶다”고 각오를 다졌다.Q스쿨 파이널에는 PGA투어 1승이 있는 노승열(34·지벤트골프)도 출전한다. 노승열은 Q스쿨 2차전에서 공동 4위에 입상해 Q스쿨 파이널 출전권을 획득했다. 그는 지난해 Q스쿨 파이널에서 공동 8위에 그쳐 아쉽게도 시드 획득에 실패했다.정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지