대형 산불 피해 입은 과수원, ‘스마트 과원’으로 바꾼다
경북도, ‘2026년 스마트 과수원 특화 단지 조성 사업 공모’에서 3곳 선정
경북도가 지난 3월 대형 산불로 피해를 본 과원을 스마트 과원으로 바꾸기로 했다.
11일 경북도에 따르면 농림축산식품부의 ‘2026년 스마트 과수원 특화단지 조성사업 공모’에서 지난 3월 산불 피해를 본 안동시 길안면 일대의 사과원을 포함해 청송군 현동면, 포항시 기북면 등 경북도가 발굴한 3곳이 모두 선정됐다.
‘스마트 과수원 특화단지 조성사업’은 기후변화 및 농가 고령화에 대응하도록 신품종 및 수형 전환, 정보통신기술(ICT)장비·무인화 시설·자율주행 트랙터 등을 지원한다.
이번 공모에서 전국 10곳 가운데 경북에서 이들 3곳 61㏊가 선정돼 전국 최다 사업량을 확보했다.
이들 과원은 3년간 곳당 사업비 47억원을 지원 받아 과원정비(품종전환, 재해예방시설, ICT장비, 무인화 시설, 공동장비)에 46억원, 교육·홍보 분야에 1억원을 투입할 예정이다.
사업이 완료되면 경북 사과 산업 대전환 프로젝트인 ‘경북형 평면 사과원 조성’의 전초 기지 역할을 수행하게 된다.
도는 이 사업과 함께 ‘평면 사과원 전환’도 서두른다.
도는 지난해 9월 열린 경북 사과 산업 대전환 선포식에서 ‘경북형 평면 사과원(초밀식+다축)’을 미래 사과 산업 모델로 제시하면서 2030년까지 도 사과재배 면적의 30%인 6000㏊를 평면형으로 전환하겠다고 밝힌 바 있다.
12월 현재까지 1548㏊가 평면 사과원으로 바뀌었으며 내년에는 평면 사과원 조성에 144억원을 투입할 계획이다.
김주령 경북도 농축산유통국장은 “이번 ‘스마트 과수원 특화단지 조성사업’ 선정을 계기로 도내 과원의 스마트화가 더욱 빠르게 진행될 것”이라며 “앞으로도 산불 피해 과원의 항구적인 복구와 경북 사과 산업 대전환을 위해 모든 행정력을 아끼지 않겠다”고 말했다
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
