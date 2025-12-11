시사 전체기사

[속보] 김건희 여사, 특검 출석…‘종묘 차담회’ 등 추궁

입력:2025-12-11 09:55
도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 여사가 지난 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석, 변호인과 대화하고 있다. 사진공동취재, 연합뉴스

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

