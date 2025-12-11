PGA투어 통산 4승 김시우, 내년 LIV골프로 이적 가능성 커…골프 위크 등 보도

송영한과 김민규 영입설도 나돌아

김시우. 연합뉴스

미국프로골프(PGA)투어 김시우(30·CJ)의 LIV 골프 이적 가능성이 높아졌다.



미국 골프 전문 매체 골프위크는 11일 “김시우가 LIV 골프와 협상 막바지에 이르렀다”고 보도했다. 스포츠일러스트레이티드(SI)와 로이터통신 등도 이날 김시우의 LIV 골프 이적 가능성에 대해 일제히 보도했다.



김시우는 PGA투어 통산 4승을 거뒀으며 현재 세계 랭킹은 47위다. 2017년에는 ‘제5의 메이저’로 불리는 플레이어스 챔피언십에서 우승했다. 가장 최근 우승은 2023년 1월 소니오픈이다. 2023년 항저우 아시안게임 단체전 금메달을 획득했다.



메이저 대회 개인 통산 최고 성적은 올해 PGA 챔피언십에서 거둔 공동 8위다. 이를 포함해 올해는 30개 대회에 출전해 세 차례 ‘톱10’ 입상이 있다. 이달 초 끝난 DP 월드투어 호주오픈에서는 3위에 입상했다.



골프위크는 “김시우가 LIV 골프 이적을 마무리하면 케빈 나(미국)가 이끄는 아이언헤즈 팀에서 활약하게 될 것”이라고 예상했다. 일각에서는 김시우가 아이언 헤즈 팀 캡틴으로 활동할 가능성도 제기하고 있다.



2022년 출범한 LIV 골프에 한국 선수가 뛴 사례는 올해 장유빈(23)이 최초였다. 하지만 장유빈은 성적 부진으로 내년에는 LIV골프에서 활동할 수 없게 됐다.



그동안 LIV골프로 이적할 한국 선수로는 김시우 외에 송영한(34·신한금융그룹), 김민규(24·종근당) 등이 거론됐다. 송영한과 김민규는 올해 LIV 골프 미국과 한국 대회에 각각 한 차례씩 출전한 바 있다.



LIV 골프는 2025시즌이 끝난 뒤 빅토르 페레즈(프랑스)와 로리 캔터(영국)를 영입을 확정했다.



골프위크는 “페레즈와 캔터 모두 PGA 투어 출전 자격이 있는 선수들이지만 김시우만큼 주목도가 있는 선수들은 아니다”라고 평가했다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



