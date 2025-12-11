앤디 김, 트럼프 정부 새 NSS 향해 “미국의 글로벌 리더십 포기”
앤디 김 미국 연방 상원의원은 10일(현지시간) 최근 도널드 트럼프 행정부가 공개한 국가안보전략(NSS)에 대해 “미국의 국가 안보 전략이 지향해야 할 방향과 전혀 일치하지 않는다”며 “미국의 글로벌 리더십을 포기하려는 것”이라고 비판했다.
김 의원은 이날 취임 1주년을 기념해 워싱턴DC 연방의회에서 개최한 기자간담회에서 새 NSS에 대해 “정말 형편없다”며 “미국을 글로벌 강대국에서 지역 강국으로 축소하려는 시도로 보이며 미국에 완전히 잘못된 방향이라고 생각한다”고 말했다. 그는 NSS에 대해 “한반도처럼 매우 중요한 지역에서 자원을 빼내는 결과를 낳을까 봐 걱정된다”며 “그 문서에 드러난 잘못된 우선순위에 따라 자원이 잘못된 방식으로 재분배될 수 있다는 점이 우려된다”고 덧붙였다.
김 의원은 최근 상·하원 국방수권법 타협안에 주한미군 2만8500명 유지가 명시된 것과 관련 “한국과 (미) 의회와의 협력 없이 행정부가 병력 수준을 축소하려는 어떤 시도도 나를 포함한 많은 이들의 강력한 반대에 부딪힐 것”이라며 “국방수권법에 포함된 조치들로 안도감을 느꼈다”고 말했다.
김 의원은 내년 북미 정상회담 성사 가능성에 대해 “대화 자체에 반대하는 것은 아니지만 지금은 트럼프가 김정은 국무위원장과 대화했던 당시와는 전혀 다른 시기”라며 북한과 러시아의 밀착, 우크라이나 전쟁 등을 거론했다. 이어 “트럼프가 북한과의 대화를 추진하려 한다면 왜 지금인지 어떤 가능성이 있다고 보는지 구체적으로 제시해야 한다”며 “지금은 북한이 미국과 대화할 인센티브가 훨씬 줄어들었다”고 설명했다.
그는 미 당국의 이민 단속으로 한국인 300명 이상이 구금됐던 조지아 사태와 관련 “다시 이런 일이 벌어지지 않도록 입법적 노력을 계속할 것”이라면서도 “트럼프 행정부가 지금처럼 이민 문제에 대해 강경한 접근을 고수하지 않으면 해결될 수 있다”고 말했다.
김 의원은 내년 중간선거 전망과 관련해서는 민주당이 하원은 물론 상원에서도 승리할 수 있다고 본다며 “국민들은 트럼프가 서민을 위한 정책을 추진하지 않고 억만장자들의 삶을 개선하려 한다는 점을 명확히 인지하고 있다”고 강조했다. 그는 미국인들의 생활비와 의료보험 인상 문제를 거론하며 “트럼프의 지지율이 급락하는 이유이며 민주당이 하원을 장악할 가능성이 매우 크다고 생각하는 이유”라고 말했다.
