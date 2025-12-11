“내란 사과, 극우 절연” 사과 상자 보낸 혁신당…국힘, 돌려보내
조국혁신당이 조국 대표의 취임 예방에 대한 답례품으로 국민의힘에 보낸 사과가 반송됐다고 밝혔다. 혁신당은 유감의 뜻을 밝히며 “내란 사과에 대한 거부감을 표했다”고 주장했다.
박찬규 혁신당 부대변인은 지난 10일 ‘장동혁식 개사과인가’라는 제목의 논평을 냈다. 박 부대변인은 “국민의힘은 어제 혁신당이 전달한 예방 답례품 사과 중앙당 총무국으로 반송했다”며 “내란 사과에 대한 강한 거부감을 표한 것”이라고 했다.
그러면서 “장동혁 대표의 지시이자 동시에 국민의힘의 공식 입장으로 받아들이겠다”며 “이에 대한 심심한 유감의 뜻을 전한다”고 밝혔다. 이어 “김건희씨는 국민들에게 ‘개사과’를 시전한바 있다”며 “혁신당은 이를 장동혁식 개사과로 받아들이겠다”고 덧붙였다.
혁신당은 전날 각 정당에 예방에 대한 감사의 뜻으로 더불어민주당·진보당·기본소득당에는 떡을, 국민의힘에는 사과를 보냈다. 혁신당은 국민의힘에 보낸 사과 상자에 ‘내란 사과, 극우 절연! 용기를 기대합니다’는 메시지도 함께 담았다. 혁신당은 “내란 사태 책임에 대한 사과 요구와 극우 정치와의 결별을 촉구하는 의미를 담았다”고 설명했다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
