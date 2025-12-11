철도노조 파업 유보…11일 모든 열차 정상 운행
11일 오전 9시부터 무기한 총파업을 예고했던 전국철도노조가 파업을 유보하기로 했다.
한국철도공사(코레일)에 따르면 노조는 10일 오후 10시 코레일 서울본부에서 진행된 코레일과의 재교섭을 통해 파업 유보를 결정했다. 11일 모든 열차가 정상적으로 운행됨에 따라 우려됐던 ‘철도 대란’은 피할 수 있게 됐다.
양측은 주요 쟁점 사안에 대해 큰 틀에서 합의한 것으로 알려졌다.
앞서 노조는 임금교섭 과정에서 성과급 정상화와 고속철도 통합, 안전대책 마련 등을 요구해 왔다.
최근 KTX와 SR의 통합안이 발표되면서 성과급 정상화 문제가 가장 큰 쟁점으로 떠올랐다. 코레일의 성과급 지급 기준은 기본급의 80% 수준으로 다른 공기업의 기준인 100%보다 낮다.
노사는 전날 오후 3시부터 본교섭을 진행했지만, 성과급 정상화 안건이 공공기관운영위원회(공운위)에 상정되지 않으면서 교섭이 30여분만에 결렬됐다. 공운위는 공공기관의 인건비·보수체계 등을 총괄하는 기구다.
코레일 관계자는 “노조의 파업 유보로 11일 모든 열차를 정상적으로 운행할 것”이라고 말했다.
