전남도–순천대–목포대, 대학통합·국립의대 신설 맞손

대학통합 절차 본격화 속 원활한 통합 추진…국정과제 대비 나서



김영록 지사, 두 총장에게 “의대정원 배정, 끝까지 최선 다해주길”

업무협약. 전남도 제공

김영록 전남도지사는 10일 국립순천대·국립목포대 총장과 함께 대학통합과 국립의대·대학병원 신설을 위한 업무협약을 체결했다.

