김영록 지사 “김대중 대통령의 민주·인권·평화 가치 지키겠다”

노벨평화상 수상 25주년 메시지서 ‘김대중 정신’ 계승 다짐

김영록(사진) 전남도지사는 10일 김대중 대통령 노벨평화상 수상 25주년을 맞아 “대통령의 숭고한 유산인 민주·인권·평화의 가치가 이 땅에서 절대 흔들리지 않도록 전남도가 앞장서 지키겠다”고 다짐했다.