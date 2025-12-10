30대 ‘쉬었음’ 역대 최대… 줄지 않는 2030 ‘취포족’

31만4000명, 11월 기준 역대 최다

“이·전직 전 구직 활동 안 하고 쉬었을 가능성”

15~29세 청년 4명 중 1명, 취업 경험 있지만 구직 의사·계획 無

특히 쉬었음 인구 증가세가 30대로도 번지는 양상이다. 지난달 30대

쉬었음 인구는 31만4000명이었는데, 이는 2003년 관련 통계 작성 이후 11월 기준 역대 최다다. 10월(33만4000명)에 이어 2개월째 전년 대비 증가하고 있다. 데이터처 관계자는 “이직이나 전직 전 취업 준비를 하지 않고 잠깐 쉰 이들이 있었을 것으로 보인다”며 “30대 비경제활동인구 중 결혼을 하지 않은 사람들이 활동 상태를 ‘육아·가사’가 아닌 그냥 쉬었다고 응답하는 경우도 영향을 미쳤을 수 있다”고 설명했다.