백경현 구리시장 “통일교 후원금 수수 의혹은 명백한 허위”

백경현 구리시장. 구리시 제공

2022년 전국동시지방선거에 어떠한 종교단체로부터도 현금을 전달받은 사실이 없다”고 반박했다.

보도는 명백한 허위로, 통일교와 관련해 어떤 금품도 받은 적이 없음을 분명히 밝힌다”고 강조했다.

이어 “근거 없는 비방과 허위 주장 및 SNS를 통해 2차 생산되는 루머에 대해 단호히 대응할 것”이라며 “시민 여러분께 불필요한 혼란을 끼친 점을 깊이 유감으로 생각한다. 앞으로 사실관계를 명확히 밝히기 위한 모든 조치를 적극 검토하겠다”고 덧붙였다.