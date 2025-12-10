전주 남부시장, ‘백년시장’ 선정

전북 전주시 남부시장 내 모습. 전주시 제공

올해부터는 스토리텔링 기반 조성과 스마트결제·안내 시스템 등 생활 인프라 개선이 진행된다. 2026년에는 빈 점포 리모델링, 팝업스토어 운영, 로컬 식재료 기반 상품 개발 등 상생·창업 모델 확장에 나선다.