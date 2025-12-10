전북, ‘인공태양’ 국책사업 이의신청 불인정…유치전 완패

한국연구재단, 이의신청 불인정 통보



전북특별자치도청사. 전북도 제공

10일 전북도에 따르면 한국연구재단은 이날 전북도의 이의제기에 대해 ‘공정성에 이상이 없다’며 불인정 취지의 결과를 통보했다.

이번 사업에 선정되는 지역에는 2027∼2036년 핵융합 기술 개발 3천500억원, 실증 인프라 구축 8천500억원 등 1조2천억원이 투입된다.