전북, ‘인공태양’ 국책사업 이의신청 불인정…유치전 완패
한국연구재단, 이의신청 불인정 통보
1조원 규모의 국책사업인 ‘핵융합(인공태양) 핵심기술 개발 및 첨단 인프라 구축 사업’ 유치에 실패한 전북특별자치도의 이의제기가 공식적으로 불인정되면서 사실상 유치전에서 완패했다.
10일 전북도에 따르면 한국연구재단은 이날 전북도의 이의제기에 대해 ‘공정성에 이상이 없다’며 불인정 취지의 결과를 통보했다.
재단은 공문에서 ‘부지선정평가위원회는 공고된 기본 방향 등에 따라 유치 계획서를 종합적으로 평가했고, 부지 선정 절차를 준수해 진행했으므로 공정성에는 문제가 없다’고 밝혔다고 도는 전했다.
전북도는 재단의 답변을 “통상적인 수준의 입장 표명이었다”고 덧붙였다.
신원식 전북도 미래첨단산업국장은 “민주당 전북도당, 지역구 국회의원, 도의회 등 정치권이 힘을 모아 항변해줬는데 이런 결과가 나와 상당히 유감”이라며 “향후 정치권과 협의해 대응 방향을 정하겠다”고 말했다.
앞서 공모 수행기관인 한국연구재단은 지난달 이 사업의 우선협상대상자로 전남 나주를 선정했다.
이에 전북도는 “사업 공고문에 ‘토지 소유권 이전이 가능한 지역을 우선 검토하겠다’고 명시돼 있는데 이 기준에 따르면 사업 우선권은 새만금을 제출한 전북에 있다”며 반발했다. 도는 법적 대응을 언급하며 재단에 이의신청을 제기했지만 받아들여지지 않았다.
‘인공태양’으로 불리는 핵융합 기술은 태양의 에너지 생성 원리를 인공적으로 구현해 친환경 전력을 생산하는 미래에너지 분야의 핵심 기술로 꼽힌다.
이번 사업에 선정되는 지역에는 2027∼2036년 핵융합 기술 개발 3천500억원, 실증 인프라 구축 8천500억원 등 1조2천억원이 투입된다.
