中대학들, ‘AI 열풍’에 외국어 전공 통폐합 잇달아

신위대학은 외국어 전공을 새로 만든 인문학부에 통합했고 징더전도자기대학은 외국어학부를 기반으로 문화소통학부를 만들었다.

후난성 후난공업대학은 기존 문학언론학부와 외국어학부를 통합해 언어문화미디어학부를 설립했다.

최근 10여년간 대학들이 외국어 전공을 큰 폭으로 늘리면서 졸업생 ‘공급 과잉’ 현상이 나타난 점과 AI의 급속한 발전으로 대학들이 학과 체계를 조정할 필요성이 있는 점 등이 영어 등 외국어 전공이 위축된 원인으로 꼽힌다.

12년 전인 2013년에는 중국에서 70개 대학이 비즈니스 영어과를 신설했고 46개 대학은 번역과를 새로 만들었다. 2016년에는 영어가 중국의 수능인 가오카오에서 두 번째로 많이 선택된 전공으로 선정됐다.

중국에는 지난 7월 기준 1308개 대학 중 984개 대학에 영어과가 설치돼 있어 전체 전공 중 1위를 차지했다. 지난해 12월까지 중국 전체 정규 대학의 연간 영어 전공 대학 졸업생은 10만명을 넘어섰다.

적 검증이 부족하고 차별성이 결여돼 있으며 사회적 요구에 부응하지 못한다는 비판을 받아왔다.

중국 네티즌 사이에선 AI 통·번역 기능을 통해 외국어 자료나 영상을 볼 수 있고 해외여행도 가능해 전공 인력이 필요하지 않게 됐다는 의견도 나온다.