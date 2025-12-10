[속보] 철도노조 내일 오전 9시부터 무기한 파업…협상 결렬
한국철도공사 노사가 총파업 예고일을 하루 앞둔 10일 본교섭을 벌였으나 30여분 만에 결렬됐다.
이에 따라 철도노조는 11일 오전 9시부터 무기한 총파업에 들어간다.
노사는 이날 오후 3시부터 본교섭을 벌였지만 ‘성과급 정상화’ 안건이 공공기관운영위원회(공운위)에 상정되지 않으면서 합의를 이끌어내는 데 실패했다.
노조는 “기획재정부는 공운위 안건 상정에 필요한 절차상의 물리적 시간 부족을 이유로 들고 있다”며 “올해 안에 성과급 정상화 문제를 해결하겠다는 정부의 책임 있는 약속이 없다면 철도노조는 내일 오전 9시부터 무기한 총파업에 돌입한다”고 주장했다.
이번 파업 참여 예상 인원은 조합원 2만2000여명 중 1만여명이 될 것으로 예상된다. 필수 유지 인원은 1만2000여명이다.
노조는 올해 임금교섭 과정에서 ‘성과급 정상화, 고속철도 통합, 안전대책 마련’을 요구하고 있다. 특히 최근 고속철도 KTX와 SR 통합방안이 발표되면서 가장 큰 쟁점은 ‘성과급 정상화’가 꼽힌다.
노조는 기본급 80%만을 성과급 지급 기준으로 삼고 있는 현 상황을 정상화하는 게 최우선이라는 입장이다.
노조는 지난해 12월 철도 파업 때 당시 이재명 더불어민주당 대표가 문제 해결을 약속하면서 파업을 철회했으나, 기획재정부가 문제 해결을 가로막고 있다고 주장했다.
노조 측은 “기재부 승인 절차만 남았는데 기재부 묵묵부답 속에 철도공사는 올해도 수백억원의 임금을 체불했다”며 “기재부가 ‘성과급 정상화’ 약속을 외면하는 행위는 대통령 약속과 민주당 중재 모두를 무시하고 사실상 철도노조 파업을 종용하는 것과 다름없는 태도”라고 비판했다.
