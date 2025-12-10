‘붕어빵 아저씨’의 14년째 선행…올해도 365만원 기부 [아살세]
전북 익산에서 14년째 매일 만원씩 모아 이웃 사랑을 실천해 온 ‘붕어빵 아저씨’의 사연이 추운 겨울을 훈훈하게 만들어주고 있다.
10일 익산시에 따르면 원광대 인근에서 붕어빵 노점을 운영하는 김남수(67)씨는 이날 시청을 찾아 불우이웃돕기 성금 365만원을 기탁했다.
이 성금은 김씨가 지난 1년 동안 붕어빵을 팔며 하루도 빠짐없이 매일 1만원씩 모은 것이다.
2012년부터 시작된 김씨의 ‘하루 1만원 기부’는 올해로 14년째를 맞았다. 그가 지금까지 기탁한 누적 성금은 수천만원에 달한다.
김씨가 나눔을 시작하게 된 이유는 단골손님들에게 받은 도움을 잊지 않기 위해서다. 김씨는 “손님들과 이웃들에게 받은 사랑을 작은 정성으로나마 돌려드리고 싶었다”며 “추운 겨울을 힘겹게 보내는 분들에게 조금이라도 힘이 되기를 바란다”고 소감을 전했다.
김씨는 정기 기부 외에도 사회적 재난이 닥칠 때마다 쌈짓돈을 털어 나눔에 앞장서 왔다. 대형 산불 피해 주민 돕기, 지진 이재민 지원, 코로나19 방역 및 취약계층 지원 성금 등 위기의 순간마다 묵묵히 손을 내밀었다.
익산시 관계자는 “한 해도 거르지 않고 오랜 시간 나눔을 실천해 온 따뜻한 마음에 깊이 감사드린다”며 “기탁해 주신 성금은 도움이 절실한 이웃들의 겨울나기에 소중히 사용하겠다”고 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
