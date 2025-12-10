[단독] 쿠팡, 구독 해지시 무료이용권 제공 중단…탈퇴 절차 간소화
쿠팡은 본격적으로 구독 해지 절차를 간소화하는 작업에 들어갔다. 구독 해지 시 선별적으로 무료 이용권을 제공해 탈퇴 방지를 유도하던 절차를 없앴다. 또 설문조사 조항을 선택형으로 전환하고 모바일에서도 바로 구독 해지가 가능하도록 조치했다. 대규모 개인정보 유출 사태를 계기로 회원 탈퇴 절차가 지나치게 복잡하다는 지적이 나오면서 조치를 취한 것이다.
10일 국민일보 취재를 종합하면 쿠팡은 최근 구독 해지 시 일부 회원에게 무료이용권을 제공하며 회원 유지를 권유하던 절차를 삭제한 것으로 확인됐다. 쿠팡은 그간 이용자 이탈을 방지하기 위해 회원 탈퇴 전 무료 이용권 혜택을 제안해왔으나, 소비자의 해지권을 최대한 보장하기 위해 선제적으로 이런 조치를 취했다는 입장이다.
무료 이용권 혜택 제안은 소비자들의 해지권을 가장 크게 침해하는 조항으로 꼽힌다. 실질적으로 이용자들에게 금전적 이익을 제공함으로써 회원 탈퇴를 망설이게 만든 대표적인 요인이다. 이번 사태를 계기로 “쿠팡이 꼼수를 써서 이용자 이탈을 막고 있다”는 지적이 제기되자 논란의 여지를 없앤 것이다.
무료 이용권 혜택 제안에 대해 온라인 커뮤니티를 중심으로 형평성 논란이 일기도 했다. 일부 이용자는 구독 해지를 선택할 때 2개월 무료 이용권 등을 제안받았지만, 쿠팡을 장기간 사용했음에도 아무런 제안을 받지 못하고 바로 구독 해지가 된 회원들도 있었다.
이와 함께 쿠팡은 전반적인 탈퇴 절차도 간소화했다. 쿠팡은 회원 탈퇴 절차에서 ‘PC 버전으로 이동’ 단계를 삭제해 모바일에서도 그대로 탈퇴할 수 있도록 기능을 추가했고, 주관식 설문조사는 의무형에서 선택형으로 전환했다. 기존에는 마이 쿠팡 접속, 본인 확인, PC 버전 화면으로 이동, 본인 확인, 이용 내역 확인, 주관식 설문 등 탈퇴 절차만 6단계에 달했다.
쿠팡 관계자는 “소비자들의 불편을 덜기 위해 모바일 애플리케이션에도 계정 탈퇴 기능을 추가했다. 와우 멤버십 해지 절차 간소화도 완료했다”고 말했다.
박성영 기자 psy@kmib.co.kr
