한국가스기술공사 인천지사, 인천기독교복지관과 난방비 지원 전달식

난방비 지원 전달식. 인천기독교종합사회복지관 제공

이번 지원은 본격적인 추위 속에서 난방비 부담이 큰 저소득 한부모 가정과 독거노인 가정 등 에너지 취약계층이 따뜻하게 겨울을 보낼 수 있도록 마련됐다. 후원금은 가정별 난방비로 사용될 예정이며 겨울철 생활 안정에 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.