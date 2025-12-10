이길여 가천길재단 회장 전기 만화 ‘Who? Special – 이길여’ 출간

‘Who? Special – 이길여’ 표지. 가천문화재단 제공

대한민국의 의료, 교육, 문화 발전을 주도해 온 이 회장의 삶이 어린이와 청소년을 위한 전기 만화로 재탄생했다. 어린이 학습만화 시리즈 ‘Who? Special’은 다산어린이 출판사에서 각 분야에서 의미 있는 업적을 남긴 인물들의 삶을 다루는 전기 시리즈다. 이번에는 이길여 회장의 생애를 담은 ‘Who? Special - 이길여’를 발간하며 이 회장의 발자취를 새롭게 조명했다.

‘Who? Special - 이길여’에는 어린 시절부터 쌓아 온 꿈과 도전의 과정이 생생하게 담겨 있다. 남아 선호 분위기 속에서 태어났던 당시 어머니의 지지로 어렵게 학교에 진학한 이야기부터 존경하던 이영춘 박사를 보며 의사의 꿈을 키운 과정, 친구와 아버지의 죽음으로 ‘사람을 살리는 의사가 되고 싶다’고 결심을 굳힌 장면 등이 그려진다.

전쟁 속에서도 방공호와 교탁 아래에서 공부를 이어간 끝에 서울대 의대에 합격한 일화도 소개된다.

‘Who? Special - 이길여’는 단순한 전기 만화를 넘어 한 시대를 개척해 온 이 회장의 정신을 어린이·청소년의 눈높이에서 이해할 수 있도록 담아낸 지침서다. 이 회장이 ‘박애·봉사·애국’의 철학으로 걸어온 도전의 발자취는 자라나는 세대에게 의미 있는 길잡이가 될 것이다.