세종시, 비만율·현재흡연율 전국서 가장 낮아

8일 세종시에 따르면 시가 지난 5~7월 세종에 거주하는 19세 이상 성인 917명을 대상으로 실시한 ‘2025년 지역사회건강조사’ 결과 비만율(자가보고)이 29.4%로 전국 평균 35.4%보다 6%p 낮았다.

걷기 실천율은 53.5%, 근력운동 실천율은 31.6%를 기록하며 지난해 대비 각각 3.9%p와 1.1%p가 개선된 것으로 나타나는 등 시민들의 신체활동 실천율도 향상됐다.

세종 시민은 고위험음주율과 혈압수치 인지율 등 15개 지표에서 양호한 수준을 보였지만,

심근경색 조기증상 인지율 및 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 등 2개 지표는 개선이 필요한 것으로 나타났다.

‘지역보건법’ 제4조에 따라 실시되는

지역 주민의 건강실태를 파악하고 지역보건의료계획의 기초자료로 활용하기 위해 2008년부터 매년 실시하고 있다. 이

번 조사는 흡연과 음주, 신체활동, 만성질환, 삶의 질 등 총 138개 지표가 산출됐다.