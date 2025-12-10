시사 전체기사

세종시, 비만율·현재흡연율 전국서 가장 낮아

입력:2025-12-10 14:22
세종시의 비만율과 현재흡연율이 전국 17개 시·도 가운데 가장 낮은 것으로 나타났다.

8일 세종시에 따르면 시가 지난 5~7월 세종에 거주하는 19세 이상 성인 917명을 대상으로 실시한 ‘2025년 지역사회건강조사’ 결과 비만율(자가보고)이 29.4%로 전국 평균 35.4%보다 6%p 낮았다.

비만율과 함께 건강행태 지표인 현재흡연율도 12.4%로 집계되면서 지난해에 이어 전국에서 가장 낮은 것으로 조사됐다.

시는 세종시보건소에서 실시한 비만예방관리프로그램, 모바일 앱을 활용하는 걷기 사업 ‘워크온’ 등이 시민들의 건강 습관 형성에 도움이 됐다고 분석했다.

걷기 실천율은 53.5%, 근력운동 실천율은 31.6%를 기록하며 지난해 대비 각각 3.9%p와 1.1%p가 개선된 것으로 나타나는 등 시민들의 신체활동 실천율도 향상됐다.

세종 시민은 고위험음주율과 혈압수치 인지율 등 15개 지표에서 양호한 수준을 보였지만, 심근경색 조기증상 인지율 및 뇌졸중(중풍) 조기증상 인지율 등 2개 지표는 개선이 필요한 것으로 나타났다.

김수영 세종시보건소장은 “2025년 지역사회건강조사 결과를 분석해 우수한 지표는 더욱 향상시키고 부진한 지표는 개선되도록 노력하겠다”며 “관련 사업을 적극적으로 발굴해 시민들의 건강을 향상시킬 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

‘지역보건법’ 제4조에 따라 실시되는 지역사회건강조사는 지역 주민의 건강실태를 파악하고 지역보건의료계획의 기초자료로 활용하기 위해 2008년부터 매년 실시하고 있다. 이번 조사는 흡연과 음주, 신체활동, 만성질환, 삶의 질 등 총 138개 지표가 산출됐다.

세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

