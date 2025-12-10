시사 전체기사

카톡 친구탭 다음주 복원…이르면 15일부터

입력:2025-12-10 14:02
공유하기
글자 크기 조정
홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO)가 지난 9월 23일 경기 용인시 카카오AI캠퍼스에서 열린 '이프(if) 카카오' 콘퍼런스에서 발표를 하고 있다. 카카오 제공

카카오가 다음 주부터 카카오톡 친구탭 첫 화면을 석달 전 대대적으로 개편하기 이전으로 복원한다.

10일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 다음주 카카오는 과거 사용했던 카카오톡 친구목록을 되살리는 방식으로 업데이트를 진행할 예정이다.

카카오는 이르면 오는 15일부터 순차 업데이트를 할 계획으로, 이용자에 따라 실제 업데이트 날짜는 짧으면 며칠, 길게는 일주일 정도 유동적일 수 있다.

업데이트가 실행되면 지난 9월 카카오톡 업데이트를 발표하면서 격자식 피드 형태의 친구탭을 내놓은지 석 달 만에 친구목록도 되살아나게 된다.

업데이트 핵심은 카카오톡에 격자형 피드 친구탭을 선택 옵션으로 두는 것이다.

이용자가 원할 경우 개편 전 친구탭을 택해 원상 복귀를 꾀할 수 있고 지금의 친구탭을 그대로 사용할 수도 있게 된다.

카카오는 친구탭 복원 외에도 예정에 없던 기능 업데이트를 준비 중인 것으로 알려졌다.

카카오 관계자는 “이번 달 내로 카톡 개편에 관한 업데이트를 시행하겠다는 점에는 변함이 없다”며 “구체적 시점은 현재로선 특정하기 어렵다”고 말했다.

구정하 기자 goo@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
올해 한국인이 가장 많이 사용한 앱은 ‘이것’
카톡 친구탭 다음주 복원…이르면 15일부터
‘미등록 기획사 운영’ 성시경 누나·법인 검찰 송치…성시경은 제외
SNL부터 쌓아온 찰떡 케미… “이렇게 편하고 재밌을 수가”
조폭 연루설에 조세호 ‘유퀴즈’ ‘1박2일’ 하차
정치 양극화, 보수 ‘언론 편파보도’·진보 ‘편향적 유튜브’ 탓
1인 가구 첫 800만 돌파… 5곳 중 1곳 70세 이상 독거노인
[단독] “책임 떠맡을라”… 당국 ‘해킹 대비 SOS’에 보안업계 ‘난색’
국민일보 신문구독