[단독] 권오을 장관 “정치는 인맥…경기도·성남 근무했는 지가 기본”

‘성남·경기 라인’ 우회적 언급 해석

“대장 잘리면 아래는 다 죽는 것”

권 “서로 알아야 쓴다는 의미” 해명

권 장관은 지난달 27일 모교인 고려대의 상남정경관에서 ‘보훈, 미래를 위한 투자’ 주제로 강의하면서 “부동산 보유세를 내기 싫으면 (집을) 팔라고 하면되는데 그 간단한 걸 하지 못한다. 정책을 가지고 우리가 정치를 하지 못한다”고 말했다. 그러면서 “그보다는 인맥이다.

누가 성남시청에 같이 근무를 했나, 누가 경기도청에 같이 근무를 했나, 아니면 누가 내 당 대표 선거할 때 나를 도왔나, 이게 가장 기본”이라고 덧붙였다.

권 장관은

“모든 인간사는 노력이 바탕이지만 큰 부분은 운이 결정한다고 생각한다”며 “누군가는 내가 이 대통령과 고향이 안동으로 같아 장관에 올랐다고 하지만 그것도 결국 자기 운”이라고 말했다.

현 정부의 인사 정책이 이 대통령과의 인연이나 선거 과정의 논공행상, 사적 인맥에 의한 것이라는 인식도 드러낸 것으로 해석된다.