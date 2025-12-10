춘천 도심에 자율주행버스 달린다

레고랜드와 춘천역, 남춘천역, 강원대학교를 연결하는 총 6.5km 구간이다. 이 노선을 통해 관광객과 통학 인구, 철도 이용객 등 다양한 이동 수요를 아우르는 미래형 교통체계를 실증하고, 교통혼잡 해소와 시민 이동편익 증대를 동시에 달성할 계획이다.

강원도 춘천시가 국토교통부 주관 ‘2025년 하반기 자율주행자동차 시범운행지구’ 공모에 최종 선정됐다.자율주행자동차 시범운행지구는 실도로에서 자율주행 기술을 시험, 운영할 수 있도록 도로교통법과 여객운송 규제를 완화해 주는 제도다. 지방자치단체가 직접 교통서비스 혁신을 추진할 수 있는 기반을 제공한다.시는 내년 상반기부터 자율주행차 전용 표지판과 노면 표시, 정밀지도 등 필수 기반시설을 구축한다. 또한 스마트 교차로와 교통 CCTV, 지능형 교통체계(ITS) 등을 연계해 안전한 운행환경을 조성할 예정이다.시범 운행과 안전성 검증을 차례대로 진행해 하반기부터 자율주행 버스 운행을 시작한다. 운행 구간은이번에 지정된 춘천 구간은 관광·도심·대학권을 하나로 묶는 순환형 이동축으로 구성돼 미래 교통도시로 도약하기 위한 최적의 여건을 갖춘 것으로 평가된다.레고랜드와 춘천역 주변처럼 유동 인구가 높은 지역과 강원대 같은 고정적 통학 수요가 있는 지역을 하나의 노선으로 연결함으로써 시민과 방문객 모두가 이용할 수 있는 실효성 높은 시범모델이 구축된다.시 관계자는 10일 “안전하고 편리한 자율주행 이동서비스를 제공해 시민 삶의 질을 높이고 관광 경쟁력과 지역경제 활성화 효과도 동시에 달성할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지