‘중학생 3명 사상’ 대책회의…경남교육청, 학생보호·안전망 강화
경남도교육청은 지난 3일 발생한 흉기난동에 의한 중학생 3명 사상 사건과 관련해 관계 기관과 함께 대책회의를 열었다고 10일 밝혔다.
전날 열린 회의에는 교육청 및 경찰, 청소년상담복지센터, 범죄피해자지원센터 등 관계자들이 모여 피해 학생과 가족에 대한 긴급 보호 및 지원 방안을 논의하고 학생 안전관리 체계를 점검했다.
피해 학생·학부모, 관련 학교 학생, 교직원 등에 대한 응급 보호 및 의료·법적 지원 방법이 논의됐다. 또 피해 학생에 대한 심리 상담 지원, 사건 관련 유해 게시물과 악성 댓글에 대한 삭제·신고 조치, 민·관·경 합동 점검·캠페인, 해당 지역 시설 점검과 모텔 업주 대상 교육 등이 검토됐다.
경남교육청은 피해 학생·학부모에 대한 지원과 함께 겨울방학을 앞두고 도내 모든 학교를 대상으로 디지털 그루밍 예방 교육을 할 계획이다.
경찰과 지자체는 2차 가해 방지와 지역 사회 안전 확보를 담당한다. 경찰은 사이버팀을 통해 사건 관련 악성 댓글과 게시글을 삭제·신고하고 우범 지역 순찰을 강화한다.
창원시는 번화가와 숙박업소 등에 대한 지도·점검을 실시하며, 범죄피해자지원센터는 유가족에게 1인당 500만원의 장례비를 지급하고 치료비와 긴급 생계비 등을 지원한다.
박종훈 경남도교육감은 “피해 학생과 가족의 안전과 회복을 최우선으로 관계 기관과 긴밀히 협력하고 재발을 예방 조치를 신속히 이행하겠다”며 “청소년들이 안전하게 활동할 수 있는 문화 공간을 확보하기 위해 지자체·중앙 정부와 협의해 나가겠다”고 밝혔다
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사