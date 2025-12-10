인천글로벌캠퍼스, 도시 외교 및 산학협력 허브 도약

인천글로벌캠퍼스 전경. 인천경제청 제공

최근 문을 연 조지메이슨대 한국캠퍼스의 ‘글로벌 K-컬처 센터’는 전 세계인의 사랑을 받는 K-컬처가 교육, 학술, 문화 등 다양한 영역에서 콘텐츠로 확장될 수 있도록 지원하는 연구 허브 역할을 맡는다. 인천시의 K-콘랜드 사업을 발전시킬 전략적 학술·산업 거점으로서의 역할도 기대된다.

산학협력단을 기반으로 한 협력 사업 등도 점차 활성화되고 있다.