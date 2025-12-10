감성으로 물드는 강릉…2025 크리스마스 겨울축제

, 뤼미에르, 미르마르, 산토리니 등 20여개 커피전문점에 스탬프를 보여주면 커피를 1000원 할인해 준다. 씨즐에서도 할인 혜택이 주어진다. 환희컵박물관과

해성횟집에서도 할인 이벤트를 진행한다.

월화거리 메인트리, 안목해변 메인트리 옆에서 방문객 누구나 무료로 크리스마스 카드를 발송할 수 있다.

빨리가는 우체통은 우편물을 주 2~3회 발송한다. 느리게 가는 우체통은 다음 해 12월 초에 발송해 1년 뒤 도착하는 특별한 경험을 제공한다.