마라도 해상서 길이 6m 밍크고래 사체 발견

입력:2025-12-10 11:28
해경 “불법포획 흔적 없어“"

9일 제주 마라도 해상에서 밍크고래가 그물에 걸렸다. 사진은 해경이 크기를 측정하는 모습. 서귀포해양경찰서 제공

제주도 마라도 해상에서 밍크고래가 죽은 채 발견됐다.

10일 서귀포해양경찰서에 따르면 전날 저녁 7시50분쯤 제주 서귀포시 마라도 남서쪽 약 51㎞ 해상에서 여수 선적 139t급 대형 트롤 어선이 그물에 밍크고래 한 마리가 죽은 채 걸려 있다고 신고했다.

발견된 고래는 길이 약 6.4m·둘레 2.4m로, 어선 입항 후 해경이 확인한 결과 작살흔 등의 불법 포획 흔적은 발견되지 않았다.

해당 어선은 지난 4일 아침 한림항을 출항해 새우·민어·고등어 등을 어획하고, 9일 오후 6시쯤 마라도 해상에서 양망 작업을 하던 중 죽은 밍크고래가 걸려있는 것을 확인해 신고했다.

해경은 전문가에 문의한 결과 연구 가치가 없다고 보고 고래류 처리확인서를 발급해 해당 어선에서 유통·판매할 수 있도록 인계했다.

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

