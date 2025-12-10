세계적 메이크업 아티스트 팻 맥그라스, 씨앤씨인터내셔널 방문

그린카운티 공장 투어 및 협업 가능성 논의

세계적인 메이크업 아티스트이자 ‘라 보떼 루이 비통’의 크리에이티브 디렉터인 데임 팻 맥그라스와 미팅 모습. 씨앤씨인터내셔널 제공

이날 팻 맥그라스는 씨앤씨인터내셔널 그린카운티 공장의 주요 생산 라인과 품질 관리 시스템 등을 상세히 살펴보고 혁신 제형 및 제품 개발에 대한 비즈니스 미팅을 진행했다.

배수아 씨앤씨인터내셔널 대표는 “메이크업을 예술의 영역으로 끌어올린 팻 맥그라스의 이번 방문은 씨앤씨인터내셔널의 제형 경쟁력과 생산·품질 인프라가 글로벌 뷰티 시장의 최전선에서 인정받고 있다는 의미”라며 “앞으로 존 제노비스 이사와 함께 세계적인 크리에이티브 디렉터, 럭셔리·셀럽 브랜드들과의 협업을 한층 가속화하는 동시에 고객사의 글로벌 브랜딩과 시장 확장을 지원하며 K-뷰티 ODM의 위상을 한 단계 더 끌어올릴 것”이라고 전했다.