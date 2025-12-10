“금보다 더 뛰네”…은값 사상 첫 온스당 60달러 돌파
국제 은 가격이 사상 처음으로 온스당 60달러 선을 뚫었다. 올해 들어서만 2배 넘게 폭등하며 ‘형님’ 격인 금의 상승률마저 압도하고 있다.
9일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 이날 오후 3시 55분 기준 국제 은 가격은 전 거래일보다 4.5% 급등한 온스당 60.77달러를 기록했다. 은값이 60달러를 넘어선 것은 이번이 처음이다.
최근의 가파른 상승세의 배경에는 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 인하 기대감이 불을 지폈다.
시장에서는 연준이 9일부터 이틀간 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 0.25%포인트 내릴 것으로 확실시하고 있다. 로나 오코넬 스톤엑스 파이낸셜 리서치 책임자는 “투자자들은 이미 금리 인하를 기정사실로 받아들이고 베팅에 나섰다”고 분석했다.
은값은 올해 들어서만 100% 넘게(2배 이상) 오르며, 약 60% 오른 금값 상승률을 크게 앞질렀다. 이러한 ‘은의 랠리’ 배경에는 금리 인하 기대감 외에도 구조적인 공급 부족과 투자 수요 폭발이 자리 잡고 있다.
실제로 지난 10월, 세계 최대 은 소비국인 인도의 수요가 폭발하고 은 관련 상장지수펀드(ETF)로 자금이 쏠리면서 런던 시장에서는 역대급 공급 부족 사태가 빚어지기도 했다.
최근 런던 금고로 물량이 추가 입고되며 급한 불은 껐지만, 중국 내 재고가 10년 만에 최저 수준으로 떨어지는 등 글로벌 수급 불균형은 여전하다.
시장 전문가들은 연준의 이번 금리 인하 결정과 함께 내년 통화정책 방향에 대한 힌트에 주목하고 있다. 한편, 이날 국제 금 가격 역시 0.5% 상승하며 동반 강세를 보였다.
