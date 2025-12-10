갓세븐 리더 제이비, 초록우산 누적 기부 3억 넘겨

연말에도 6000만원 기부…산불 복구·취약계층 아동 지원



초록우산은 1948년부터 어린이들의 행복한 성장을 위해 언제나 어린이 곁에서 함께하는 아동복지전문기관으로서, 인재양성사업, 보호대상아동 자립준비지원 사업 등 아동의 성장과 관련된 모든 영역에서 초록우산만의 특화되고 표준화된 복지서비스를 제공하고 있다.