갓세븐 리더 제이비, 초록우산 누적 기부 3억 넘겨
연말에도 6000만원 기부…산불 복구·취약계층 아동 지원
국내외 취약계층 아동과 재난 복구를 위해 꾸준한 나눔을 이어온 그룹 갓세븐(GOT7)의 리더 제이비(JAY B)가 연말을 맞아 초록우산 어린이재단에 6000만원을 추가 기부했다.
초록우산은 제이비가 지난 7년간 총 약 3억원을 기부하며 아동 복지와 긴급 재난 지원에 지속적으로 참여해 왔다고 10일 밝혔다.
제이비는 2018년 ‘초록우산 감사편지 공모전’ 홍보대사로 활동한 것을 계기로 재단과 인연을 맺은 뒤 꾸준히 기부를 이어왔다. 2021년에는 누적 기부금 1억원을 돌파해 ‘그린노블클럽’ 307호 회원으로 등재됐다.
그는 경기 고양시 취약계층 아동 지원뿐만 아니라 2023년 튀르키에 지진, 2024년 미얀마 지진 등 국내외 재난이 발생할 때마다 재난 복구 및 아동과 가정의 회복을 위한 지원을 꾸준히 이어오며 선한 영향력을 확산해 왔다.
특히 올해 영남 지역에서 발생한 대형 산불 당시 전달한 5000만원의 기부금은 총 2200그루의 묘목 생산으로 이어졌으며, 이 묘목들은 산림청을 통해 피해 지역 복구용으로 식재될 예정이다.
제이비는 “팬들에게 받은 사랑을 도움이 필요한 아이들에게 돌려드리고 싶었다”며 “작은 나눔이 실질적인 도움으로 이어지는 것을 보며 오히려 제가 더 감사하다. 앞으로도 묵묵히 나눔을 이어가겠다”고 밝혔다.
노희헌 초록우산 경기북부지역본부장은 “산불 피해 지역에 식재될 2200그루의 나무는 건강한 환경을 미래세대에 물려주겠다는 약속”이라며 “제이비의 기부금은 지역 아이들의 소원을 이루는 데 소중히 사용하겠다”고 감사의 뜻을 전했다.
초록우산은 1948년부터 어린이들의 행복한 성장을 위해 언제나 어린이 곁에서 함께하는 아동복지전문기관으로서, 인재양성사업, 보호대상아동 자립준비지원 사업 등 아동의 성장과 관련된 모든 영역에서 초록우산만의 특화되고 표준화된 복지서비스를 제공하고 있다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
