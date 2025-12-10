이동은-박현경-이예원-유현조-배소현, 이번에는 스크린 골프에서 맞붙는다

12일 ‘크리스에프앤씨 GTOUR 인비테이셔널 출전



골프존이 오는 12월 12일(금) 골프존조이마루에서 ‘크리스에프앤씨 GTOUR 인비테이셔널’ 대회를 개최한다. 골프존

골프존 손장순 본부장은 “골프존은 국내 대표 스크린골프투어 GTOUR, WGTOUR를 포함해 KPGA, KLPGA 프로들과 함께하는 다양한 스크린골프 이벤트 대회를 지속해 개최하며 골프 팬분들께 색다른 즐거움을 선사해왔다”라며 “올해 역시 크리스에프앤씨와 함께 본 대회를 개최할 수 있어 기쁘며, 갤러리 오픈 대회인 만큼 골프존 조이마루 현장을 방문해 인기 프로들과 소통하며 스크린골프 대회의 현장감을 느껴보시길 바란다”라고 밝혔다.