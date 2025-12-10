경기도, 폭설 교통대란 막는다…제설제 살포 시간 명시
경기도는 폭설로 발생하는 교통대란을 막기 위해 제설제 사전살포 시간을 구체적으로 규정하고 민자도로 관리까지 강화하는 새로운 대설 대응체계를 마련했다고 10일 밝혔다.
경기도는 지난 4일 북서부 지역을 시작으로 내린 눈이 예측보다 빠르게 이동하면서 제설제 사전살포가 충분히 이뤄지지 못했고, 오후 6시쯤 퇴근 차량이 몰리면서 도로 곳곳에서 극심한 정체가 발생했다고 설명했다.
제설차량 역시 교통체증에 갇혀 계획된 제설 구간과 횟수를 지키지 못해 도로 상황이 빠르게 악화됐으며, 일부 구간은 자정이 넘어서까지 정체가 이어지는 등 대응 체계의 한계가 뚜렷하게 드러났다.
이에 따라 도는 강설 시 컨트롤타워로서 도 재난안전대책본부의 역할을 대폭 강화하기로 했다. 가장 핵심적인 변화는 백령도·황해도 등 주변 지역의 강설 상황과 눈구름 이동속도까지 고려해 권역별 제설제 사전살포 시간을 명확히 규정한 것이다.
기존에는 ‘강설 전 사전살포’라는 포괄적 지시만 내려 시군별로 대응 편차가 컸으나, 앞으로는 도가 직접 사전살포 시간대를 매뉴얼화해 시·군에 제시하고 이행 상황을 실시간 점검한다. 시·군 주요 도로뿐 아니라 시·군 간 연계 도로의 제설 시작 시간과 작업 상황도 도가 직접 관리해 초기 대응의 공백을 최소화할 계획이다.
관리 사각지대로 지적돼 온 민자도로에 대한 대응도 강화된다. 서수원~의왕 등 7개 민자도로 사업자를 강설 전 사전 대비 회의와 도·시·군·유관기관 단체소통방에 포함시켜 제설 진행 상황을 공유하도록 하고, 기존에 사업자에 맡겨졌던 제설 실적도 도와 시·군 재난안전대책본부가 직접 점검하기로 했다. 이를 통해 민자도로에서 반복돼 온 제설 지연과 그로 인한 교통정체를 해소한다는 방침이다.
또한 강설 시 정체를 유발하는 오르막길 결빙, 대형차량 고장 등의 문제를 예방하기 위해 2㎏ 내외 소분 제설제를 확대 비치하고, 대형차량 배터리·체인을 갖춘 긴급차량을 운용한다. 불가피하게 정체가 발생할 경우를 대비해 우회로 안내, 정체 구간 진입 통제 등 긴급 조치도 사전에 계획해 민자도로를 중심으로 즉각 실행할 수 있도록 했다.
도는 이번 주말부터 개선안을 본격 시행해 강설 시 도민 불편을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이종돈 도 안전관리실장은 “지난 폭설로 도민들이 큰 불편을 겪은 만큼 이번 개선안이 실효성 있게 작동하도록 철저히 준비하겠다”며 “앞으로도 촘촘한 재난 대응체계를 구축해 강설 상황에서도 도민 안전을 최우선으로 지키겠다”고 말했다.
수원=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
