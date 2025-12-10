산업요람 경남이 피지컬 AI 선도…인공지능산업 마스터플랜 수립
경남도는 인공지능 산업 육성 전략의 미래 5개년 계획인 ‘경상남도 인공지능산업 마스터플랜’ 수립이 완성 단계라고 10일 밝혔다.
도는 이날 경상남도 인공지능산업 육성위원회 회의 및 보고회를 열고 인공지능산업 마스터플랜에 대한 위원회 심의‧자문 결과를 공유했다.
마스터플랜은 ‘인공지능 혁신으로 세계를 이끄는 글로벌 허브 구축’이라는 비전으로 ‘경남의 4G(산업을 새롭게-Glowing, 산업을 더크게-Growig, 도민을 지키는-Guarding, 도민을 모으는-Gathering)’를 슬로건에 따른 산업 분야별 전략과 과제를 담았다.
특히 ‘인프라 확충-인재양성-강소기업 육성’ 3대 전략에 집중한다. 제조기업의 인공지능 전환을 원스톱으로 지원하는 ‘경남제조AI데이터센터’의 데이터 처리 능력을 5년간 5배 이상 끌어 올릴 계획이다. 현재 2000여 개에서 앞으로 1만 개 이상 제조기업의 인공지능 전환을 지원한다는 목표다. 이는 기초 이상의 자동화 단계에 있는 경남의 모든 제조기업이 혜택을 받을 수 있는 규모다.
지역 산업에 특화된 인공지능 역량도 강화한다. 최고급 인공지능 인재 600명을 양성해 산업 현장에 공급하고, 현재 10여 곳에 머물러 있는 제조 인공지능 솔루션 특화 기업에 대한 지원도 강화해 5년 내 인공지능 솔루션 기업 100개 사를 강소기업으로 육성한다.
2030년까지 스마트공장과 인공지능 기반의 혁신공장을 4000개 이상 구축하고, 도내 제조산업의 인공지능 전환 비율을 30%까지 높여 인공지능 산업 생태계 기반을 갖출 방침이다.
도는 올해에만 인공지능 관련 12개 국비 사업을 유치해 역대 최대 규모인 총 1조1301억 원의 사업비를 확보했다고 밝혔다. 이를 기반으로 제조 인공지능 정책이 본격 펼쳐질 내년부터 경남도가 인공지능산업 정책 방향을 제시하는 등 선도 지역이 된다는 목표다.
도는 이날 보고회에서 논의된 의견을 종합해 내년 초 마스터플랜과 실행과제를 최종 확정하고 강력히 추진할 방침이다.
윤인국 경남도 산업국장은 “피지컬 인공지능을 축으로 경남의 제조 인공지능 산업을 체계화해 경남이 국가 대표 제조 인공지능 거점으로 자리매김하기 위한 5개년 로드맵”이라며 “경남이 역점적으로 추진한 제조현장의 인공지능 전환 사업을 확대해 제조산업의 혁신적 전환을 이뤄가겠다”고 말했다.
