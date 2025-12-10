포네이처스, 프랑스·핀란드 글로벌 시장 진출 가속화

유럽 현지 프로그램 성료…기후테크 시장 협력 확대

포네이처스 제공

핀란드 헬싱키에서는 세계 최대 스타트업 행사 SLUSH 2025에 참가해 유럽 VC, 클린테크 기업, 정부기관 관계자들과의 네트워킹 및 IR 피칭을 진행했다.