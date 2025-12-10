인요한, 의원직 전격 사퇴 “진영논리 벗어나야”

인요한 국민의힘 의원이 10일 서울 여의도 국회에서 의원직 사퇴 발표 기자회견을 마친 후 차량으로 향하고 있다. 연합뉴스

모든 기득권을 내려놓고 본업으로 복귀해 국민통합과 국가 발전에 기여하고자 한다”고 말했다.

비례대표 다음 순번인 이소희 변호사(현재 국민의힘 조직강화특별위원회 위원)가 의원직을 승계하게 된다.