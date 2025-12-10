[속보] 원로배우 김지미, 미국서 별세…향년 85세
원로 영화배우 김지미(본명 김명자)가 세상을 떠났다. 향년 85세.
10일 영화계에 따르면 김지미는 미국에서 별세했다. 1940년 충남 대덕군에서 태어난 고인은 김이영 감독의 ‘황혼열차(1957)’로 데뷔해 1990년대까지 왕성히 활동한 한국영화계의 대표 스타배우다.
‘토지(1974·김수용)’ ‘길소뜸(1985·임권택)’ 등을 통해 거장들과 호흡하며 파나마국제영화제 여우주연상, 대종상 여우주연상 등을 수상했다. 그가 출연한 작품만 700여편에 달한다.
최고 인기 배우로 활동한 이력에 2010년 ‘화려한 여배우’라는 이름으로 ‘영화인 명예인 전당’에 올랐다.
제작사 ‘지미필름’을 설립하고 영화진흥위원회 위원을 역임하는 등 작품 외에서도 활발한 활동을 펼치며 한국 영화계 발전에 이바지했다.
한국영화인협회는 협회 주관으로 영화인장을 준비 중이다.
