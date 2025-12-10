부천시, 소규모주택정비사업 시행률 43%…고도화 착수

경기 부천시에서 부천시소규모주택정비 조합 관계자들을 대상으로 맞춤형 교육을 진행하고 있다. 부천시 제공

소규모정비사업 속도 도내 평균 이상

시민 체감도·사업 실효성 동시 향상

시는 오는 29일까지 조합 임원과 조합원을 대상으로 ‘소규모주택정비사업 지원 수요조사’를 한다. 조합 현황과 어려움, 교육·자문수요 등 조사 결과를 바탕으로 내년 1월 ‘맞춤형 지원 계획’을 확정한다. 이를 통해 현장 수요에 기반한 실질적인 지원체계를 마련하고 정비 행정의 효율성과 완성도를 높일 계획이다.