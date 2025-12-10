부천시, 소규모주택정비사업 시행률 43%…고도화 착수
경기 부천시는 소규모주택정비사업 시행률이 43%로 도내 평균 38%를 웃도는 등 속도와 실효성 모두 높이는 ‘부천형 정비행정’을 선보이고 있다고 10일 밝혔다.
시는 원도심 광역정비, 1기 신도시 재정비 등 중·대규모 사업과 더불어 생활 밀착형 소규모정비까지 균형 있게 챙기며 주거환경 혁신을 가속화하고 있다.
시는 앞으로 빠른 속도에 더해 조합원 실제 수요조사를 바탕으로 맞춤형 교육·전문가지원·정보 공개를 아우르는 입체적이고 고도화된 지원체계를 본격적으로 가동할 계획이다.
소규모정비사업 속도 도내 평균 이상
현재 시는 321곳에서 가로주택정비·소규모재건축 등 소규모주택정비사업을 추진 중이다. 이 중 138곳(43%)이 사업시행인가·착공·준공 등 진행 단계에 진입했다. 이는 10월 말 기준 경기도 지방자치단체 평균 시행률 38%를 웃도는 수치다.
시는 이 같은 높은 시행률을 사업 전 과정에 걸친 단계별 통합관리와 체계적인 지원의 결과로 분석하고 있다. 시는 ‘도시재생·정비지원센터’를 중심으로 원도심 정비 전반에 걸쳐 사업 초기부터 준공까지의 모든 과정을 통합 관리하는 원스톱 체계를 운영 중이다.
사업 이해도를 높이고 조합의 운영 역량을 강화하기 위해서는 ‘도시정비 아카데미’를 운영하고 있다. 지난해 소규주택정비사업 교육에는 358명이 참여해 99%의 만족도를 보였으며 사업단계별 맞춤형 프로그램으로 호평을 얻었다. 또한 정비사업 통합홈페이지도 개설해 100여 개의 사업과 정보를 안내하고 주소 기반 정비사업 검색 기능을 제공해 정보 접근성을 높였다.
시민 체감도·사업 실효성 동시 향상
시는 오는 29일까지 조합 임원과 조합원을 대상으로 ‘소규모주택정비사업 지원 수요조사’를 한다. 조합 현황과 어려움, 교육·자문수요 등 조사 결과를 바탕으로 내년 1월 ‘맞춤형 지원 계획’을 확정한다. 이를 통해 현장 수요에 기반한 실질적인 지원체계를 마련하고 정비 행정의 효율성과 완성도를 높일 계획이다.
새로운 지원 계획에는 ‘도시및주거환경정비법’ 개정에 따른 조합 임원 윤리·책무 교육과 단계·대상별 심화 과정이 포함된다. 조합 내 갈등과 정보 비대칭에 따른 비효율을 줄이고 조합 운영의 투명성과 신뢰도를 높이기 위함이다.
도시계획, 건축, 법률, 회계, 금융, 감정평가 등 분야별 전문가지원단을 구성해 사업 초기부터 현장을 밀착 점검, 자문하는 서비스도 계획 중이다. 일정 동의율을 충족한 구역에는 부동산원과 협업한 개략적인 사업성 분석도 제공한다. 사업 지연과 갈등을 예방하고 안정적인 사업 추진 동력을 확보하기 위한 것이다.
정비사업 통합홈페이지 역시 고도화된다. 사업비·용역비 통계, 법령 개정, 단계별 점검 내용 등을 상시 공개해 조합의 합리적 의사결정을 돕고, 정보 비대칭을 줄여 투명성과 신뢰도를 강화다는 구상이다.
조용익 부천시장은 “소규모주택정비사업은 주민들의 일상과 가장 가까운 주거환경을 바꾸는 사업인 만큼, 사업 현장의 필요를 반영한 맞춤형·체감형 지원이 중요하다”며 “부천시는 ‘속도와 체계’를 모두 갖춘 균형 잡힌 정비행정으로 주거 만족도와 도시 경쟁력을 함께 높이겠다”고 말했다.
