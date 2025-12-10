‘계엄군 총구 잡은 안귀령’은 연출된 장면?…법정 증언

JTBC 영상 캡처

국회의원 체포 관련 지시를 전혀 받은 바 없다고도 했다.

그는 “

‘국회의원 체포’ ‘끌어내라’ 이런 단어는 당시 계엄군에게 일체 들은 바가 없다”

고 주장했다.

비상계엄 해제 의결 직후 윤석열 전 대통령이 합동참모본부 내 결심지원실에서 김 전 장관과 대화하며 2차 계엄을 언급했다는 합참 관계자의 법정 증언이 나오기도 했다.

증인으로 출석한 A씨는 비상계엄 당시 합참에서 근무했던 인물로, 지난해 12월 4일 새벽 합참 작전회의실과 지하 전투통제실 내 결심지원실 상황에 대해 진술했다.