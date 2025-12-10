[속보] 국힘 인요한, 의원직 사퇴 표명…이소희 승계 예정
인요한 국민의힘 의원이 10일 의원직 사퇴를 전격 선언했다.
지난해 4·10 총선에서 비례대표로 당선돼 의정활동을 한지 1년 6개월여 만이다.
인 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “저는 지난 1년 반 동안의 의정활동을 마무리하고 국회의원직을 떠나 본업으로 돌아가길 희망한다”고 밝혔다.
인 의원은 이어 “저 자신부터 모든 기득권을 내려놓고 본업에 복귀해 국민 통합과 국가 발전에 기여하고자 한다”고 덧붙였다.
인 의원이 사퇴 의사를 표명하면서 비례대표 다음 순번인 당 조직강화특별위원회 위원인 이소희 변호사가 의원직을 승계하게 된다.
인 의원은 ‘대한민국 1호 특별귀화자’로 2023년 10월 23일 김기현 대표 재임 시절 국민의힘 혁신위원장으로 위촉됐다.
그는 윤석열정부 당시 집권 여당 내부 혁신을 이끌다 42일 만에 물러났다.
인 위원은 혁신위원장으로서 총선에 출마하지 않겠다며 선언한 적도 있지만, 지난 총선에서 국민의힘 비례대표 위성정당인 국민의미래 비례대표 8번 순번을 받아 당선됐다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
