가영당·싸사이드 클라우드·하이얀… ‘한국 민박업 우수 숙소’
관광공사·민박업협, ‘K스테이’ 10곳 선정… 10일 시상식
한국관광공사는 한국민박업협회와 함께 ‘2025년 한국 민박업 우수 숙소’ 10곳을 최종 선정해 10일 서울 한국프레스센터에서 시상식을 개최한다.
우수 숙소 10곳은 주로 외국인관광객을 대상으로 숙박서비스를 제공하는 외국인관광도시민박업, 한옥체험업 중 1차 서류 평가와 전문 심사 위원단의 현장평가를 통해 최종 선정됐다. 2차 현장평가에서는 숙박시설 인프라, 고객 서비스 및 소통, 시설 매력도, 법규 및 안전 준수 여부 등을 종합적으로 평가했다.
국내산 소나무와 황토로 지어진 충북 청주 전통 가옥 ‘가영당 한옥문화 스테이’, 객실 안에서 바다가 보이는 부산 ‘씨사이드 클라우드’, 서울 동대문이 내려다보이는 마을에 자리한 ‘하이얀’ 등 10개 숙소가 최종 이름을 올렸다.
관광공사는 한국관광통합플랫폼 ‘VISITKOREA(visitkorea.or.kr)’를 통해 우수 숙소 10곳을 선보일 예정이다. 영어, 중국어, 일본어 등 8개 언어로 번역된 기사형 콘텐츠로 전 세계 잠재 방한 관광객에게 다양한 매력을 지닌 민박업 숙소를 소개할 계획이다.
유한순 쇼핑숙박팀장은 “K컬처의 인기가 높아지면서 한국 고유의 매력을 체험할 수 있는 민박 숙소에 대한 외국관광객들의 관심이 커지고 있다”며 “관광공사는 내년에도 우수한 숙소 발굴 사업을 확대하여 K스테이 경쟁력을 더욱 높여나갈 것”이라고 말했다.
한편 관광공사는 숙박시설 품질 향상과 운영 경쟁력 강화를 위한 다양한 사업을 추진해 왔다. 전국 민박업 운영자 및 예비창업자 1209명을 대상으로 교육ㆍ컨설팅을 진행했다. 아울러 한국민박업협회와 공동으로 안전·위생가이드를 제작 배포하여 업계 전반의 품질 향상을 위한 실질적인 노력을 기울였다.
남호철 여행선임기자 hcnam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사