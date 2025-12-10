토트넘 6만 팬 기립 박수…‘레전드’ 손흥민 작별 인사

4개월여 만에 토트넘 홋스퍼 스타디움 방문

“정말 놀라운 10년…항상 함께 할 것”

손흥민 그린 ‘대형 벽화’도 탄생

손흥민이 10일(한국시간) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 홈 팬들에게 작별 인사를 전하고 있다. EPA연합뉴스

“여러분들이 저를 잊지 않기를 바랐어요. 정말 놀라운 10년이었습니다”



잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼 ‘레전드’ 손흥민(33·LAFC)이 홈 팬들 앞에서 작별 인사를 건넸다.



손흥민은 10일(한국시간) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 토트넘과 슬라비아 프라하(체코)와의 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6차전 킥오프를 앞두고 팬들 앞에 섰다.



손흥민이 10일(한국시간) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 홈 팬들에게 작별 인사를 전하고 있다. 로이터연합뉴스

토트넘은 지난 3일 홈페이지에서 “손흥민이 클럽을 떠난 이후 처음 토트넘 홋스퍼 경기장을 방문한다. 슬라비아 프라하와의 UCL 경기에서 팬들과 만나기로 했다”며 공지했다.



손흥민은 지난 8월 한국에서 열린 토트넘 프리시즌 투어 기간에 미국 메이저리그사커(MLS) 이적을 발표하면서 토트넘 팬들에게 작별 인사를 제대로 하지 못했다.



손흥민이 10일(한국시간) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 홈 팬들에게 작별 인사를 전하고 있다. 로이터연합뉴스

이에 손흥민은 “런던으로 돌아가서 팬들에게 인사를 전하겠다”며 약속했고 4개월여 만에 홈 팬들 앞에 선 것이다.



토트넘 홋스퍼 경기장을 가득 메운 홈 팬들은 모두 일어서서 손흥민을 기다렸다. 회색 롱코트에 검은색 목도리를 착용한 손흥민이 그라운드에 들어서자, 이들은 기립 박수를 보내며 환영했다.



손흥민이 감격에 겨운 듯 떨리는 목소리로 “여러분 안녕하세요. 쏘니(손흥민)가 여기에 왔습니다”라며 말하자, 관중석은 또다시 함성과 박수 소리로 들썩였다.



잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘 홋스퍼 팬이 10일(한국시간) 영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 손팻말을 들고 손흥민에게 작별 인사를 건네고 있다. 로이터연합뉴스

팬들은 ‘웰컴 백 홈 쏘니(잘 돌아왔어요 손흥민)’라고 쓰인 손팻말과 손흥민 사진을 들고 환영했다.



손흥민은 “여러분들이 저를 잊지 않기를 바랐다. 정말 엄청난 10년 동안의 세월이었다. 감사하다는 말을 전해드리고 싶다”며 “저는 언제나 토트넘 일원이 되고 싶다. 항상 여러분들과 함께하겠다”고 말했다.



손흥민은 이어 “토트넘 홋스퍼 스타디움은 언제나 저에게 집과 같은 존재가 될 것”이라며 “여러분을 잊지 않겠다. 저와 항상 함께 있어 주시길 바란다. 언제든 LA를 방문해달라. 여러분을 사랑한다”고 덧붙였다.



손흥민 작별 인사가 끝나자 토트넘 ‘레전드 수비수’ 레들리 킹이 그라운드로 나와 토트넘의 상징인 수탉 모양의 트로피를 전달했다. 손흥민을 그라운드를 떠나면서 팬들에게 손을 흔들다가 살짝 눈시울이 붉어지기도 했다.



손흥민은 팬들 앞에 서기에 앞서 자신의 벽화가 그려진 건물을 찾았다.



영국 런던 토트넘 하이로드 건물 벽에 마련된 손흥민 벽화. 로이터연합뉴스

영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움. 로이터연합뉴스

토트넘은 구단에서 10년간 활약하며 주장을 맡아 팀의 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승을 이끈 손흥민 업적을 오래 기억하기 위해 토트넘 하이로드에 손흥민 ‘찰칵 세리머니’ 장면과 유로파리그 우승 트로피를 들어 올리는 모습을 담은 벽화를 선물로 마련했다.



손흥민은 “특별한 기분이다. 벽화의 주인공이 돼 감사할 따름이다. 다른 말이 필요 없이 감사드린다”며 “좋은 선수뿐만 아니라 좋은 사람으로도 남고 싶다. 잊을 수 없는 10년을 팬들과 함께 보낸 것이 감사하다”고 말했다.



손흥민은 공식 행사를 마친 후 관중석으로 돌아가 토트넘과 슬라비아 프라하의 경기를 직접 관전했다.





영국 런던 토트넘 홋스퍼 스타디움에서 열린 토트넘과 슬라비아 프라하(체코)와의 2025-2026 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6차전이 진행되고 있다. 로이터연합뉴스

토트넘은 이날 전반 26분 상대 자책골에 이어 후반 5분 모하메드 쿠두스의 페널티킥 추가골과 후반 34분 사비 시몬스의 페널티킥 쐐기골로 3-0 대승을 거뒀다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



