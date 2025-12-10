시사 전체기사

대구에서 또 고교 폭발물 신고…경찰 수색

입력:2025-12-10 09:18
수정:2025-12-10 09:31
공유하기
글자 크기 조정
지난 11월 대구 한 고등학교에 사제 폭탄이 설치됐다는 신고를 받고 출동한 경찰특공대가 폭발물 수색하고 있는 모습. 연합뉴스

대구에서 또 고등학교에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼 경찰이 긴급 수색을 벌였다.

10일 대구경찰청 등에 따르면 전날 밤 9시47분쯤 학교에 폭발물을 설치했다는 내용의 이메일을 받았다는 신고가 접수됐다.

경찰은 학교로 즉시 출동해 이날 새벽 2시까지 교내 곳곳을 수색했지만 폭발물로 의심되는 물체는 찾지 못했다. 이에 학교는 정상적으로 등교를 진행했다.

경찰은 이메일 발송자로 지목된 용의자에 대한 조사를 진행 중인 것으로 알려졌다.

앞서 지난 11월에도 같은 학교에서 폭발물 설치 협박 이메일 신고가 접수돼 경찰특공대 등이 출동하는 소동이 벌어졌다. 경찰은 당시 이메일을 보낸 용의자에 대해서도 수사 중이다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
보성서 아내 흉기로 살해한 50대 남성 긴급체포
“중국, 서해에 16개 구조물 설치”…CSIS, 中 ‘회색지대 전술’ 비판
권익위, ‘딸 축의금’ 최민희·‘아들 화환’ 김선교 경찰 송부
“정부 부동산 정책 잘못했다” 46%… 시급 과제 ‘경제 활성화’ 1순위 꼽아
SNL부터 쌓아온 찰떡 케미… “이렇게 편하고 재밌을 수가”
조폭 연루설에 조세호 ‘유퀴즈’ ‘1박2일’ 하차
정치 양극화, 보수 ‘언론 편파보도’·진보 ‘편향적 유튜브’ 탓
1인 가구 첫 800만 돌파… 5곳 중 1곳 70세 이상 독거노인
국민일보 신문구독