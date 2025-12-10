경북도 ‘공동 영농 확산 지원 사업’…“정부도 인정한 혁신 모델”
농림축산식품부 추진 ‘2026년 공동 영농 확산 지원 사업’ 공모에 2개소 선정
경북도는 농림축산식품부가 추진한 ‘2026년 공동영농 확산 지원 사업’ 공모에서 전국 5개소 가운데 2개소(경주시, 상주시)가 선정됐다고 10일 밝혔다.
경북도는 10월 자체 심사로 선정한 2개 공동 영농법인에 대해 전문가 컨설팅을 거친 뒤 농식품부에 추천한 결과, 2개 법인 모두가 선정되는 쾌거를 달성했다.
내년도 농식품부 시범 사업에 선정된 곳은 경주시 안강읍 ‘영농조합법인 대청’, 상주시 중동면 ‘위천친환경영농조합법인’ 등 2개소다.
경주 ‘대청’은 올해 ‘경북형 공동영농’ 사업을 지원받아 안강읍 옥산리 일원 65㏊, 23농가가 참여해 여름철에는 벼 대신 콩을 겨울철에는 조사료를 재배한다.
내년부터는 국비지원과 연계해 공동영농 면적을 90㏊로 확대하고 겨울철에 마늘 등 작목전환으로 소득을 크게 높여 2030년까지 안강들 전역으로 공동영농면적을 220㏊ 이상 확대한다는 계획이다.
상주 ‘위천친환경영농조합법인’은 중동면 일대 30㏊, 17농가가 참여해 이모작 공동영농으로 친환경 당근과 조사료 등을 생산한다.
2030년까지 38㏊로 면적을 확대하고 마늘, 당근 비중을 늘려 소득을 높여나갈 계획이며 친환경농업에 공동영농을 적용한 새로운 소득 모델로 자리 잡을 것으로 기대된다.
농식품부가 추진하는 ‘공동영농 확산 지원 사업’은 경북도가 농업대전환 핵심 사업으로 추진해 온 ‘경북형 공동영농’이 새 정부 국정과제로 채택되면서 내년부터 시범사업으로 추진해 2030년까지 공동영농법인 100개소 육성을 목표로 하는 사업이다.
사업은 농업구조 개선을 목적으로 생산성과 소득 증대를 위해 농지를 규모화·집단화하고 법인 중심으로 경영 주체를 조직화해 공동영농을 추진한다.
20㏊ 이상 공동으로 경작하는 농업법인에 교육·컨설팅, 공동영농 기반 정비, 시설·장비, 마케팅·판로까지 종합적으로 지원하며 최대 20억원(국비 50%, 지방비 40%, 자부담 10%)이 지원된다.
김주령 경북도 농축산유통국장은 “경북에서 시작한 공동영농이 결실을 맺으면서 전국으로 확산되고 있다”며 “정부도 인정한 혁신 모델인 만큼 농가소득을 높이고 청년을 농촌으로 돌아오게 하는 농업의 전환점이 될 것”이라고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
