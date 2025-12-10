“중국, 서해에 16개 구조물 설치”…CSIS, 中 ‘회색지대 전술’ 비판

빅터 차 “중국, 서해에 일방적으로 구조물 설치” 사진 공개

“서해에서 항행 자유 보장해야”

미국 싱크탱크 국제전략문제연구소가 공개한 중국의 서해 구조물 사진. CSIS 제공

미국 워싱턴 싱크탱크 국제전략문제연구소(CSIS)는 9일(현지시간) 관련 매체 ‘비욘드 패럴랠’에서 중국이 서해잠정조치수역(PMZ)에 16개의 구조물을 설치하며 있다며 ‘회색지대’ 전술을 강하게 비판했다.



빅터 차 CSIS 한국 석좌는 해당 글에서 “2001년 한중어업협정에 따라 한국과 중국은 서해에 PMZ라는 공동 관리 해역을 설정했다”며 “이런 협정에도 불구하고 2018년 이후 중국은 PMZ 내외에 일방적으로 부표 13개를 설치했다”고 지적했다. 또 부표 13개 외에도 중국이 PMZ 내에 어류 양식을 명분으로 한 양식장 ‘선란(Shen Lan) 1, 2호와 통합 관리 플랫폼 ‘애틀랜틱 암스테르담’을 사전 협의 없이 건설했다며 PMZ 내 영구 시설물 건설을 금지하는 한중어업협정을 위반한 것이라고 덧붙였다.



차 석좌는 “2020년 이후 중국의 활동을 감시하려는 한국 선박의 135차례 시도 중 27차례가 중국 해경에 의해 저지됐다”며 “올해에도 한국의 해양조사선 ‘온누리호’와 중국 해경 간 대치 상황이 여러 차례 발생했다”고 분석했다.



차 석좌는 특히 중국의 행위에 대해 “ 민간 구조물의 이중 용도 가능성, 그리고 한국 선박에 대한 중국의 지속적인 방해 행위는 중국이 남중국해와 동중국해에서 군사화를 진행할 때 사용한 ‘회색지대 전술(grey zone tactics)’과 유사한 ‘잠행적 주권 주장(creeping sovereignty)’ 전략으로 간주될 수 있다”고 비판했다. 회 색지대 전술은 비군사적 수단을 활용해 상대를 약화하는 강압적 행위를 의미한다.



차 석좌는 “워싱턴(미국)과 서울(한국)은 공공 활용 및 분석을 위해 중국 구조물의 좌표를 공개하는 것을 검토해야 한다”며 “미국은 중국의 PMZ 협정 일방적 위반에 대한 한국의 주장을 지지해야 한다”고 밝혔다.



차 석좌는 “미국의 새로운 국가안보전략(NSS)이 남중국해에서 요구하는 것은 서해에서 항행 자유를 유지하기 위한 한·미의 노력에도 적용된다”며 NSS를 인용해 “항로를 개방하고 무료로 통행하며, 한 국가에 의한 임의적 폐쇄에 당하지 않도록 하는 것을 지키기 위해 필요한 억지력과 함께 강력한 조치가 마련돼야 한다”고 강조했다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



