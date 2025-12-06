시사 전체기사

[전문] 조진웅, 은퇴 선언 “모든 활동 중단, 배우 길 마침표”

입력:2025-12-06 19:11
수정:2025-12-06 19:13
공유하기
글자 크기 조정

배우 조진웅이 6일 공식 입장문을 내고 은퇴를 선언했다. 그는 “과거 불미스러운 일로 저를 믿고 응원해준 모든 분께 실망을 드렸다"며 "오늘부로 모든 활동을 중단, 배우의 길에 마침표를 찍으려 한다”고 밝혔다.

앞서 5일 디스패치는 조진웅이 고등학교를 다니면서 두 차례 이상 강제전학 처분을 받았고 중범죄를 저질러 소년원에 송치된 사실이 있다고 보도했다.

조진웅 입장문 전문

안녕하세요. 배우 조진웅입니다.
먼저 저의 과거 불미스러운 일로 인해 저를 믿고 응원해 주신 모든 분들께 실망을 드린 점 머리 숙여 사과드립니다.

저는 이 모든 질책을 겸허히 수용하고, 오늘부로 모든 활동을 중단, 배우의 길에 마침표를 찍으려 합니다.
이것이 저의 지난 과오에 대해 제가 져야 할 마땅한 책임이자 도리라고 생각합니다.

앞으로 한 인간으로서 스스로 바로 설 수 있도록 최선을 다해 성찰하겠습니다.

다시 한번 진심으로 사죄드립니다.
사랑하고 존경하는 모든 분께 감사했습니다.

죄송합니다.

조진웅 올림

김동우 기자 love@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김동우 기자
콘텐츠퍼블리싱부
김동우 기자
71
안녕하세요, 국민일보 김동우 기자입니다. 퍼블리싱부 소속입니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
조진웅 ‘소년범’ 인정에…SBS ‘갱단과의 전쟁’ 내레이션 교체
LGU+, 익시오 고객 36명 통화정보 유출…개보위 신고
경사로서 기어 ‘P단’ 안 넣어…운전자, 본인 차량에 깔려 사망
마트서 일하던 美 88세 노인…25억원 기부 받았다
한예종, ‘학폭 전력’ 합격생 입학 불허…“동일 사례 원천 차단”
[르포] “팥은 꼬리까지” 남영역 잉어빵 장인의 12시간
경찰, 박나래 상해 입건…‘매니저 갑질 의혹’ 수사
‘음주 뺑소니’ 김호중, ‘성탄절 특사’ 가석방 심사대상
국민일보 신문구독