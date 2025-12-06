노벨평화상 대신 ‘FIFA평화상’ 받은 트럼프…“내 인생의 큰 영예”
도널드 트럼프 미국 대통령이 국제축구연맹(FIFA)이 신설한 ‘FIFA 평화상’을 5일(현지시간) 수상했다.
잔니 인판티노 FIFA 회장은 이날 미국 워싱턴 DC 케네디 센터에서 열리는 2026 북중미 월드컵 본선 조 추첨식 무대에서 트럼프 대통령에게 평화상을 전달했다. 인판티노 회장은 트럼프 대통령에게 메달과 함께 인증서를 수여했다.
인판티노 회장은 “FIFA 평화상은 매년 전 세계 수십억명의 축구 팬들을 대표해 탁월한 리더십과 행동을 통해 전 세계 평화와 단합을 증진하는 데 변함없는 헌신을 보여준 특별한 개인에게 수여된다”고 설명했다. 이어 “전 세계 평화와 통합을 촉진하기 위해 보여준 그의 뛰어나고 탁월한 노력과 행동을 기리기 위함”이라고 트럼프 대통령을 수상자로 선정한 이유를 밝혔다.
트럼프 대통령은 “내 인생에서 큰 영예 중 하나”라고 수상 소감을 전했다. 그는 “우리는 수백만명의 생명을 구했다”며 “세계는 지금 더 안전한 곳이 됐다”고 강조했다. 올해 1월 출범한 트럼프 2기 행정부가 파키스탄·인도 충돌 등을 해결했다는 취지다.
트럼프 대통령은 “나는 8개의 전쟁을 멈췄다”며 노벨평화상 수상에 대한 의지를 공공연하게 드러내 왔다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리, 파키스탄 정부 등도 트럼프 대통령을 노벨평화상 후보에 추천한 것으로 전해졌다. 그러나 올해 노벨평화상은 베네수엘라의 여성 야권 지도자 마리아 코리나 마차도가 받았다.
