김경일 파주시장 “기본생활안정지원금 예산 삭감 안타까워”

5일 SNS 통해 시의회 삭감 안타까움 토로

민생·지역경제 살릴 핵심 재원 확보 필요

예결특위서 원안 통과되도록 최선 다할 것

김경일 파주시장. 파주시 제공

김경일 파주시장은 5일 자신의 SNS를 통해 시의회가 “기본생활안정지원금 지원, 임진강 국가정원 조성 기본계획 수립 예산 전액이 삭감됐다”며

“오늘의 지역경제를 살리고 내일을 책임질 핵심 예산 모두를 거부한 결정이 안타깝다”고 입장을 밝혔다.

그는 “기본생활안정지원금은 오직 민생 회복을 위한 재원이며, 지역경제를 살리는 선순환 구조의 중심이었다”면서 “민생의 숨통을 트여 온 지역화폐의 효과는 이미 입증됐음에도 이를 무산시킨 것은 매우 아쉽다”고 강조했다.

김경일 파주시장 페이스북 캡처